Перед выходными в Украине подскочил курс доллара

На понедельник, 15 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|12.06
|15.06
|Изменение
|1 доллар США
|26,60 грн
|26,73 грн
|+ 0,13
Таким образом, по сравнению со значениями 12 июня курс доллара вырос сразу на 13 копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 9 по 15 июня (8 июня было выходным) – национальная валюта ослабла по отношению к американской на те же 13 копеек.
При этом курс евро на 15 июня вырос на четыре копейки – с 30,17 до 30,21 гривни.
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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением, а курс доллара в Украине может вырасти.
Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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