Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Перед выходными в Украине подскочил курс доллара

12 июня, 16:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 15 июня

На понедельник, 15 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

12.0615.06Изменение
1 доллар США26,60 грн26,73 грн+ 0,13

Таким образом, по сравнению со значениями 12 июня курс доллара вырос сразу на 13 копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 9 по 15 июня (8 июня было выходным) – национальная валюта ослабла по отношению к американской на те же 13 копеек.

При этом курс евро на 15 июня вырос на четыре копейки – с 30,17 до 30,21 гривни.

Реклама

В тренде
Перед выходными в Украине подскочил курс доллара

Читайте также: Новый кредит МВФ: Шмыгаль рассказал, когда придут и куда уйдут деньги и закончился ли кризис

Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением, а курс доллара в Украине может вырасти.

Реклама

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар валюта курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика
ПриватБанк заявил о сбое: колл-центр и Приват24 не работают
ПриватБанк заявил о сбое: колл-центр и Приват24 не работаютФинансы
Деньги МВФ надавят на курс: что будет с долларом после получения Украиной транша
Деньги МВФ надавят на курс: что будет с долларом после получения Украиной траншаФинансы
В Нацбанке показали лучшую монету года: фото
В Нацбанке показали лучшую монету года: фотоФинансы
ПриватБанк частично восстановил работу: какие сервисы работают
ПриватБанк частично восстановил работу: какие сервисы работаютФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять