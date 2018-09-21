Перед выходными в Украине замер курс доллара

Сегодня, 16:13

Нацбанк установил стоимость "зеленого" на 24 сентября

Перед выходными в Украине замер курс доллара
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

На понедельник, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

21.09 24.09 Изменение
1 доллар США 28,06 грн 28,06 грн  0,00 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара не изменится и останется на уровне конца прошло недели.  В целом, до сентября выше 28 гривен доллар не поднимался с конца января 2018 года. 

Ранее стало известно, какой курс доллара закладывают в бюджет-2019.

  

 


Напомним, также Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
доллар, НБУ, Нацбанк, курс, Национальный банк, курс гривни, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость "Перед выходными в Украине замер курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: Pixabay

Торговая война США и Китая ударила по доллару

Сегодня, 10:15

Курс американской валюты в мире упал до минимумов за два с половиной месяца

Экономика

Рост экономики Украины превысил ожидания НБУ

Сегодня, 12:13

Национальный банк объяснил, почему ВВП повышался быстрее, чем рассчитывали
Загрузка...

Финансы

Фото: 401kcalculator.org

Банки Украины получили доступ к кредитному реестру НБУ

19 Сентября, 20:01

Информация из реестра предоставляется банкам в режиме реального времени на безоплатной основе

Финансы

Фото: пресс-служба НБУ

Банки в Украине смогут работать с криптовалютой не раньше, чем Рада определит ее статус

19 Сентября, 16:43

Нардеп объяснил, почему Нацбанк не нарабатывает регуляторные правила для банков в отношении криптовалют
Загрузка...