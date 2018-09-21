Перед выходными в Украине замер курс доллара

На понедельник, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

21.09 24.09 Изменение 1 доллар США 28,06 грн 28,06 грн 0,00 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара не изменится и останется на уровне конца прошло недели. В целом, до сентября выше 28 гривен доллар не поднимался с конца января 2018 года.

Ранее стало известно, какой курс доллара закладывают в бюджет-2019.





Напомним, также Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.