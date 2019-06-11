Переговоры с МВФ о новой программе: появилось заявление Смолия
Смолий встретился с представителем ЕБРР Гуриевым
Украине необходимо начать переговоры о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) уже в 2019 году.
Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на встрече с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым, сообщается 11 июня на странице регулятора в Facebook.
В ходе встречи Смолий рассказал о последовательной монетарной политике НБУ, направленной на снижение уровня инфляции до 5% в 2020 году.
"Он также отметил необходимость продолжения реализации Украиной обязательств по программе МВФ и начала переговоров по новой программе с Фондом уже в этом году", – говорится в сообщении.
Глава НБУ напомнил о намерениях регулятора разработать и утвердить до конца этого года новую стратегию реформирования финансового сектора Украины на 2020–2025 годы.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.
В марте 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин выполнил все "маяки" и львиную часть условий программы stand-by в рамках сотрудничества в МВФ.
Миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители Фонда готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.
Позже в НБУ отметили, что отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ усиливает уязвимость украинской экономики.
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