Перенос Brexit сказался на курсе доллара и фунта стерлингов

Валютный рынок отреагировал на решение лидеров Евросоюза по выходу Британии из блока

Фото: AFP

Перенос Brexit сказался на курсе доллара и фунта стерлингов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/365/f20/5c9365f2063b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/365/f20/5c9365f2063b7.jpg 2019-03-22T09:44:00+02:00 Финансы Валютный рынок отреагировал на решение лидеров Евросоюза по выходу Британии из блока

Доллар снизился к корзине основных валют в пятницу, 22 марта, после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit. Так, утром 22 марта индекс доллара к валютной корзине снизился на 0,2 процента до 96,29.

В то же время, решение лидеров ЕС положительно повлияло на курс фунта стерлингов. Он прибавил 0,3 процента и вырос до 1,31 доллара, накануне опустившись до отметки 1,3 доллара.

Банк Англии оставил ставки без изменений. Британский центробанк сообщил, что большинство компаний чувствуют себя максимально готовыми к выходу Великобритании из ЕС без сделки, хотя это, скорее всего, ударит по росту экономики и рабочим местам.

Доллар торговался без резких колебаний к иене на уровне 110,80. Евро прибавил 0,04 процента до 1,14 доллара после снижения примерно на 0,3 процента на предыдущей сессии.

Напомним, Британский премьер Тереза Мэй в среду запросила у ЕС возможность отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта.

Однако саммит глав государств и правительств ЕС 21 марта согласился "отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая", но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Позже стало известно, что Великобритания приняла сценарии Евросоюза по Brexit.

Сделка об условиях Brexit, о которой идет речь, ранее дважды была отвергнута парламентом Великобритании (15 января и 12 марта).

Кроме того, британский премьер ранее отвергла идею повторного референдума по Brexit:

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