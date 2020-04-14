Первый месяц карантина прошел спокойно: в НБУ рассказали детали

Инфляция в марте составила 2,3% в годовом выражении, и ажиотаж на валютном рынке быстро утих

Украинская экономика и банковская система спокойно пережили первый месяц карантинных мероприятий, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Объем гривневых средств на счетах населения в банках с начала марта вырос на 4% – до 341,4 млрд грн на 10 апреля, а объем валютных сократился незначительно – на 2% до 9,8 млрд долларов",- рассказали в пресс-службе.

В НБУ добавили, что гривневая ликвидность банков превышает 200 млрд грн, а также есть более 30 млрд грн в кассах финучреждений. При этом, валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов, как и месяц назад.

Отмечается, что около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме, а все услуги доступны в онлайн-режиме.

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Также в НБУ отметили, что банки продолжают кредитовать: кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении, чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6%, но объемы валютных кредитов сокращаются.

"Настроения бизнеса ожидаемо ухудшились, так как предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Также напряженная ситуация на рынке труда, но большинство предприятий пытается сохранить сотрудников", – отметили в НБУ.

В тренде Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денег

При этом цены пока растут медленно – инфляция в марте составила 2,3% в годовом выражении, и ажиотаж на валютном рынке быстро утих.

"Первый месяц карантина мы прошли с запасом прочности и уверенности. "Полет нормальный". Однако в дальнейшем для снижения негативного влияния коронавируса на экономику и граждан, нам обязательно нужна поддержка Международного валютного фонда и международных доноров", – отмечается в сообщении.

В свете разговоров о том, что украинские власти подумывают о включении печатного станка, в Национальном банке рассказали, сколько в Украине наличных денег.

Также мы писали, что уровень безработицы в этом году вырастет и, возможно, будет измеряться двузначными цифрами.

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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