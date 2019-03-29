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Платежный баланс Украины резко ушел в "минус": эксперты назвали причины

Сегодня, 16:17

Мнения специалистов о главном факторе различаются

Фото: пресс-центр НБУ
Платежный баланс Украины резко ушел в "минус": эксперты назвали причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/194/d64/5c4194d641106.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/194/d64/5c4194d641106.jpg Финансы Мнения специалистов о главном факторе различаются

Согласно данным Национального банка Украины, дефицит платежного баланса Украины в феврале 2019 года вырос в 3,6 раза по сравнению с январем, или до 248 млн долларов., хотя в феврале 2018 года платежный баланс был сведен с профицитом в 253 млн долларов. Как известно, дефицит платежного баланса говорит о том, что суммарный отток валюты за пределы государства превысил суммарные валютные поступления в страну. 

Разобраться, что могло сформировать "дыру" в платежном балансе, "Сегодня" помогли эксперты.

По мнению аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко, в феврале Украина расплатилась за энергоносители, и это вызвало изменение платежного баланса.

"Произошло значительное ускорение роста импорта. Если в январе было падение, то в феврале – хороший плюс. В феврале нарастили покупку какого-то энергоносителя – газа или нефти", – отметила Ахтырко.

А специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса возражает, что нынешние показатели платежного баланса не имеют никакого отношения к реальным объемам внешней торговли. Причиной, по его словам, стала массовая растаможка "евроблях" – владельцы авто с иностранной регистрацией спешили получить 50%-ю скидку на уплату акциза. до 22 февраля.

"Это растаможка "евроблях". Формально ничего не изменилось, но оно же учитывается как импорт, когда вы его растаможили. А до конца февраля надо было массово растаможить, чтобы попасть под упрощенную процедуру. Поэтому это чисто математический эффект от "евробляхеров", – отметил Сергей Фурса.

Согласно данным официальной статистики за время льготного периода украинские номера получили около 200 тысяч "евроблях"

Напомним, валюту Украина также тратит на погашение и обслуживание государственного долга. Общие выплаты в 2019 году предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу. 

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

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Тег НБУ, валюта, дефицит, платежный баланс, поступления, отток, евробляхи, растаможка авто

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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