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Почему упал доллар и что будет дальше: эксперт проанализировал курс

Сегодня, 16:14

Специалист советует не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Почему упал доллар и что будет дальше: эксперт проанализировал курс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b48/f4b/5cab48f4b9f0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b48/f4b/5cab48f4b9f0f.jpg Финансы Специалист советует не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента

Курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка -  за неделю падение составило 1,4-1,6%. В частности, официальный курс доллара снизился до 26,77 грн с 27,21 грн. Такие данные "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

При этом специалист не связывает укрепление национальной валюты с президентскими выборами.

"Характерно, что после падения на прошлой неделе, доллар продолжил снижение к гривне, хотя и умеренное, как на наличном рынке, так и на межбанке. Однако не стоит напрямую связывать укрепление гривни с итогами первого тура выборов. Оно имеет не "политическую", а самую обычную рыночную природу: предложение временно превышает спрос. Когда соотношение между спросом и предложением изменится (а это неизбежно случится), маятник качнется в другую сторону. Говоря о связи укрепления гривни и выборов, уместно вспомнить пословицу: "после этого – не значит вследствие этого", – пояснил Иосуб.

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Тем не менее, на начавшейся неделе специалист ожидает продолжения снижения доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


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Тег доллар, выборы, курс, прогноз, гривня, курс доллара, Иосуб

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