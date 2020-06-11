Почему в Украине подешевел доллар: НБУ назвал причину

Укрепление курса гривни после резкого подорожания доллара в начале карантина произошло, в частности, благодаря снижению импорта. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), который рекордно снизил учетную ставку.

"С начала апреля предложение валюты превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня. Экспорт сокращается менее существенно. В результате гривня укрепилась", – заявили в НБУ.

Регулятор также напомнил, что благодаря такой ситуации с начала апреля выкупил в резервы около 1,8 млрд долларов и вышел на чистую покупку валюты с начала года. Как известно, к 1 июня международные резервы Украины составили 25,37 млрд долларов. Это меньше, чем было 1 мая, но именно в мае страна выплатила крупные суммы по внешнему долгу.

Реклама В тренде Курс доллара в Украине застыл после роста

Как сообщалось, ранее эксперты предупреждали, что снижение учетной ставки НБУ может надавить на гривню, а потому в этом случае курс доллара в Украине вырастет.

Несмотря на это, поддержку украинской валюте оказывает новое соглашение с МВФ. Подробнее о программе фонда узнавайте из эксклюзивного интервью телеканала "Украина 24" с премьер-министром Денисом Шмыгалем:

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