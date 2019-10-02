Почему в Украине подскочил курс доллара: эксперт НБУ назвал причину

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В начале октября гривня перестала укрепляться и курс доллара в Украине рванул в гору. Тренд на валютном рынке изменился из-за ослабления притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), пишет УНИАН со ссылкой на главного эксперта Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран.

По его словам, последний ощутимый приток валюты от нерезидентов был 26 сентября. Шапран прогнозирует, что в будущем фактор нерезидентов отойдет на задний план. Помимо этого фактора, специалист допускает, что рынок также отреагировал на информацию НБУ об увеличении лимитов валютных интервенций до 30 млн долларов в день.

В целом же Шапран не видит причин для существенных колебаний на валютном рынке Украины.

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"Не будем забывать о том, что Украина собирает хороший урожай зерновых, приток валютной выручки от которого приходится на октябрь и ноябрь месяц", – пояснил специалист.

Напомним, ранее финансовые аналитики рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в октябре. Также специалисты объяснили, от чего сейчас зависит устойчивость гривни и какие факторы ей угрожают.

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Также эксперты предупредили, что слишком низкий курс доллара вредит украинской экономике. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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