Почему в Украине подскочил курс доллара: названы причины

Аналитик рассказал, что будет с курсом гривни в ближайшее время

Курс доллара в Украине подскочил после устойчивого снижения. Рост начался со вторника, 13 марта. Но, по словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, этот рост сложно назвать примечательным.

"Со вторника к утру пятницы доллар на межбанке подорожал с 25,916 грн до 26,305 грн, или всего на 1,5%. Но и у этого скромного роста есть свои причины – внутренние и внешние. В числе внутренних – аукционы по покупке валюты на межбанке, проведенные НБУ в понедельник и вторник. Оба раза была заявлена желаемая сумма покупки в $100 млн. По факту, Нацбанк выкупил в понедельник $59,3 млн, а во вторник – $74,9 млн, сняв с рынка навес предложения валюты, который давил на курс доллара последние недели", – рассказал Иосуб.

Среди внешних факторов, которые надавили на гривню, эксперт отметил укрепление доллара на мировых рынках в среду и четверг. В эти дни курс евро к доллару снизился с 1,24 до 1,23, или на 0,8%.

"Таким образом, ростом доллара на мировых рынках объясняется как минимум половина его прироста к гривне", – отметил аналитик.

Иосуб не уверен, что нынешний "подъем" доллара продлится долго.

"По прошествии трех дней умеренного роста "американца" еще рано говорить, что тренд на снижение его курса, длящийся со второй половины января, окончательно сломлен, и доллар перейдет к длительному росту. В середине февраля уже был пример недолгого укрепления доллара, которое быстро сменилось его дальнейшим падением", – напомнил эксперт.

Напомним, одной из причин февральского и мартовского падения курса доллара в Украине эксперты называли "агрессивное" ужесточение монетарной политики НБУ. Регулятор 1 марта продолжил внедрять политику "дорогих денег", повысив учетную ставку до 17%. Сам Нацбанк считает, что падение доллара обусловлено сезонными факторами.