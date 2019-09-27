Почему в Украине рекордно упал курс доллара: в Нацбанке объяснили

/ Фото: пресс-центр НБУ

Гривня, курс которой впервые за три года и восемь месяцев приблизился к отметке 24 грн/долл., укрепилась на фоне снижения цен на импорт нефти и газа при одновременно благоприятных условиях для экспорта из Украины. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Эмал Бахтари.

"Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация. Импортные товары, в частности, нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки", - цитирует Бахтари пресс-служба НБУ в Facebook.

По словам Бахтари, также на курс повлиял рост IТ-отрасли и увеличение числа украинских компаний, получающих заказы от зарубежного бизнеса и, соответственно, валютную выручку. Также в НБУ напомнили о новом факторе, который поддерживает курс в 2019 оду, – значительных объемах покупки нерезидентами гривневых ценных бумаг – облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Реклама

О том, что случилось с гривней в 2019 году, также читайте на сайте "Сегодня" – Доллар рухнул не по сезону: каким был осенний курс в последние годы и почему все изменилось

В тренде Большая приватизация: эксперт назвал главные критерии успеха

В Нацбанке напомнили, что Украина отказалась от фиксированного курса гривни к доллару и перешла к свободному курсообразованию.

"Фиксированный курс – как конфета, цена которой на самом деле очень высока. Он приводит к потерям, кризисам и создает иллюзию стабильности. Здоровая ситуация – это плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рынке", – объяснили в Нацбанке.

Напомним, ранее ранее аналитик в комментарии новостям "Сегодня" назвал курс, после которого доллар начнет расти:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама