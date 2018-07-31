Почему зашаталась окрепшая гривня: эксперты объяснили ситуацию на валютном рынке

Доллар опроверг прогнозы экспертов, обещавших на лето стабильность курса, и начал дорожать на месяц раньше "плана". Вчера курс наличной продажи СКВ в отдельных банках превысил 27 грн/$. По мнению финаналитиков, процесс ускорила неожиданная проблема с задержкой выплаты пенсий и информация Госказначейства о том, что в госбюджете по итогам полугодия образовалась дыра в 10 млрд грн. "Сегодня" изучила ситуацию на наличном рынке валюты и выяснила у экспертов, стоит ли ожидать удешевления доллара в августе.

Пока без паники

Обойдя несколько банков и обменных пунктов Киева, мы не увидели наплыва желающих приобрести или продать валюту. Клиентов либо не было, либо 1—2 человека у касс, наоборот, меняли доллары на гривни.

"Иду выкупать путевки, а курс сейчас выгодный, я покупал доллары еще по 25,5, а сейчас сдал почти по 27", — поделился с нами мужчина.

Кассиры также говорят, что желающих купить доллары почти нет уже неделю — больше сдают, так как сезон отпусков и летних скидок, люди тратят заначки.

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Почему дорожает

Экономисты утверждают, что ожидать снижения курса доллара в этом году не стоит.

"На корректировку прогнозов повлияло еще и то, что иностранные инвесторы вдруг решили избавиться от ценных бумаг в гривне, несмотря на их повышенную доходность — до 18% годовых, теперь фиксируют прибыль, покупая доллар, и выводят капиталы за границу. Поэтому за август курс вырастет до 28 грн/$", — разъяснил нам Шевчишин.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак напомнил, что за полгода гривня укрепилась почти на 2,5 грн (в январе был курс 28,8 грн/$).

"Сейчас тенденция меняется, курс гривни к доллару начнет падать, что мы и наблюдаем. Правительство и Нацбанк запланировали искусственную девальвацию гривни до конца года. Среднегодовой курс должен составить 29,3 грн/$, в декабре — 30,1", — уверен Новак.

Официальная версия

В Нацбанке причинами падения гривни назвали перечисление дивидендов за рубеж инвесторами (на $300 млн), продажу ими облигаций госзайма на 1,3 млрд грн, возврат НДС аграриям и закупку ими валюты в связи с началом осенней посевной. Но регулятор обещает удерживать курс:

"На прошлой неделе продано $148 млн, во вторник объявлен аукцион по продаже $50 млн, уже продано $28,1 млн по цене 26,86 грн/$".

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин уверен в стабильности гривни и не ожидает ее девальвации.

"Для предупреждения резких изменений курса гривни Нацбанк выходит на валютный рынок с продажей валюты и при необходимости готов и в дальнейшем сглаживать избыточные колебания, проводя интервенции", — подчеркнул он.

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Рост укрепит казну, но ударит по ценам

Финаналитики говорят, что дорогой доллар сейчас выгоден государству, а не населению, так как люди в последний год больше держат свои сбережения не в валюте, а в гривнях, и в них же получают зарплату.

"Выиграют от девальвации гривни немногие: те, у кого зарплата привязана к курсу доллара, и те, кто вовремя успел перевести гривневые вклады в валютные, — говорит Шевчишин. — Проиграет большинство, потому что вырастет инфляция, подорожает импорт. Зато государству дешевая гривня позволит увеличить доходы от таможенных платежей и акцизов, которые взимаются в валюте, а в госбюджет зачисляются в гривне".

Эксперты рынка нефтепродуктов говорят, что у автомобилистов есть возможность сэкономить на топливе, пока оно не подорожало, заправив про запас бензин либо дизель.

"Уже накопился потенциал для подорожания топлива на 50 коп./л, но трейдеры из-за высокого спроса пока держат цены", — сказал нам замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Но заметим, что власти для пополнения казны не надеются только на девальвацию. По информации Кабмина, усиление борьбы с контрабандой в июле дало дополнительно в бюджет 3 млрд грн.