Похищение персональных данных: как законно избавиться коллекторов

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Украинцы оставляют свои персональные данные во многих местах. Их просят повсюду: в торговых сетях, спортзалах, ресторанах, на почте, в банках. Ограничить доступ почти невозможно. Затем на номер телефона начинают приходить навязчивые SMS или звонки с неизвестных номеров с предложением что-то купить или воспользоваться какой-то услугой.

По поддельным документам на человека могут даже оформить банковский кредит, который он никогда не брал. А при отказе погашать задолженность по несуществующему займу в игру вступают коллекторы.

"Хамство коллекторов заходит куда дальше просто телефонных звонков. И карается максимум штрафами. К нам обращаются в компанию должники, которым не только звонят. Оклеивают их подъезды фотографиями с подписью "должник, украл деньги". На место работы пишут письма, говорят: человек взял деньги, пожалуйста, скажите, чтобы вернул", – говорит адвокат Ярослава Авраменко.

Чтобы избежать подобных недоразумений, банкиры даже собрали конференцию на тему "Как защитить персональные данные".

"Утечка данных происходит не из каких-то системных проблем, а из-за конкретных ошибок конкретных сотрудников. Или из-за их преступных намерений. Всегда есть соучастник в банке. Уже при рассмотрении уголовного дела находят соучастника. Но пока о такой ситуации потерпевший человек не заявляет, то фактически никакое расследование не происходит", – говорит Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации.

От небрежности до преступления – один шаг, говорит адвокат. Неизвестно, законные ли коллекторы давят на должника, но то, что персональную информацию им "слил" какой-то банк – точно.

"Это может быть как финансовая компания, так и мошенники, которые нашли, купили информационную базу данных. Они покупают базы данных у работников банка. Такое бывает очень часто, особенно в тех банках, которые находятся в стадии ликвидации", – отмечает правозащитник.

Сообщения о том, что "перевод с вашей карты осуществлен успешно" получили тысячи украинцев, хотя никаких переводов они не совершали. И это тоже утечка информации. Потому поступают не куда угодно, а именно на финансовый номер телефона. Если бы удалось дозвониться на номер отправителя (а это, как правило невозможно), злоумышленники стали бы просить явки и пароли. Причем довольно хитро.

"Он вам скажет: скажите пожалуйста ваш код с обратной стороны карты. Он скажет: назовите мне номер отделения. Вы испугаетесь: так как же, я не знаю ... Очень давно эту карту получал. Он говорит: я помогу, переверните карту на другую сторону, там три цифры – это и есть ваш номер отделения", – объясняет эксперт.

Между тем, нерадивых банкиров в Украине почти не наказывают. Поэтому специалисты советуют беречь персональную информацию – телефоны, копии паспорта, идентификационный код. И не разглашать лишнее мошенникам.

Между тем, 21 октября вступил в силу новый Кодекс о процедуре банкротства, который был принят еще минувшей осенью. В этом кодексе впервые выписана процедура банкротства для физических лиц (раньше банкротами могли стать только юрлица). Сайт "Сегодня" разбирался, хорошо это или плохо для украинцев и кому выгодно объявить себя банкротом.

Напомним, что за последние 4 года в Украине появились десятки реестров, где любой желающий может найти настолько много личной информации, что ее хватит как для проверки того или иного специалиста или объекта недвижимости, так и для совершения какого-либо мошенничества.

Кроме того, за последнее время в столице стало больше случаев мошенничества, связанных с недвижимостью. Жертвами стали сразу несколько человек.

Кроме того, одна из квартир была продана коллекторам, представители которых выбили замки в жилье, чтобы ворваться внутрь.

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