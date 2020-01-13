Покупать доллары по удобному курсу: эксперт рассказал о плюсах нового закона

Фото: jcomp/Freepik

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В Украине появятся новые возможности для инвестиций – в частности предполагается, что ценные бумаги, и деривативы станут доступны и полезны не только богатым людям и крупным предприятиям, но многим предпринимателям и вообще широкому кругу граждан. Такие новшества содержаться в законопроекте № 2284, который называют "финансовым безвизом", одним из маяков в рамках новой программы Международного валютного фонда.

В законе, в частности, будут перечислены все разрешенные виды ценных бумаг, а также деривативов – производных финансовых инструментов.

"Сейчас очень популярны ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. – Ред.). Но облигации может выпускать не только государство, а кто угодно: компании, местная власть, банки и даже физические лица, то есть обычные люди. Сейчас у покупателей негосударственных облигаций очень мало защиты. Если человек купит облигации какого-то завода или банка, а потом эта компания не захочет платить, защитить покупателя нет никакой возможности. Этот закон внедряет много механизмов защиты покупателей, чтобы не было обманов и мошенничества", – объяснил в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Рынок деривативов, или производных инструментов, вообще незнаком большинству украинцев. Это слово мы слышим разве что тогда, когда заходит речь о нефти.

"Если коротко, деривативы – это возможность купить, например, доллары или какой-то товар по фиксированной цене через некоторое время. Например, если вам нужны будут доллары следующим летом, сейчас человек должен купить их сразу или покупать постепенно. При этом он не знает, по какому курсу они будут весной или летом. А на рынке деривативов, заплатив небольшой процент, можно гарантированно купить доллары именно тогда, когда они нужны, но не по той цене, которая будет на тот момент, а по нынешней. Да, если доллар вырастет, вы выиграете, а если упадет – проиграете. Но вы точно будете знать, что сможете потом купить доллары по той цене, о которой договорились сегодня. Биржа это гарантирует", – рассказал Козак.

Подробнее о новом законе узнавайте на сайте "Сегодня" – Закон о рынке капитала: украинцы получат новые возможности заработать

Напомним, также новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

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