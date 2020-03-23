Покупать уже поздно, а продавать – еще рано: эксперты рассказали, как заработать на долларе

Не смотря на том, что с началом новой недели обвал гривни сбавил темпы – в Украине упал курс доллара, все эксперты советуют на следующей неделе взять паузу и не покупать и не продавать доллары без особой надобности.
"Скупать валюту уже поздно, продавать – еще рано, поэтому гражданам лучше всего пока воздержаться от любых обменных операций", – говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.
Сдавать имеющуюся валюту без особой необходимости аналитики не советуют – только под конкретные немедленные траты в гривне.
"Покупать или продавать только в случае, если валюта или гривня нужны прямо сейчас, для расчетов, а не для накопления", – уточнил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Подробнее о том, что творится на валютном рынке прямо сейчас читайте в материале: Нацбанк тратит золотовалютные резервы, чтобы удержать гривню: что происходит с курсом доллара
Но не всех украинцев волнует курс гривни, некоторым не нравятся новые гривневые монеты. Почему – смотрите в сюжете:
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