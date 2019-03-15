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Помощь для Украины: кто и сколько выделил денег

Сегодня, 18:30

В числе партнеров Украины – Международный валютный фонд и Всемирный банк

Фото: AFP
Помощь для Украины: кто и сколько выделил денег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg Финансы В числе партнеров Украины – Международный валютный фонд и Всемирный банк

Государственный и частный сектор Украины получил значительную поддержку от международных партнеров в 2017–2019 годах. Об этом говорится в "Макроэкономическом обзоре", который 15 марта обнародовало Министерство финансов.

Министерство перечислило суммы, которые Киев уже получил:

Международный валютный фонд

По состоянию на октябрь 2018 года Украина получила 8,5 млрд долларов по четырехлетней программе Extended Fund Facility.

18 декабря прошлого года Фонд заключил с Украиной 14-месячное соглашение stand-by. Общий объем помощи составляет 3,9 млрд долларов. Первый транш – 1,4 млрд долларов – поступил 21 декабря.

Всемирный банк

18 декабря 2018 года Совет исполнительных директоров одобрил предоставление гарантий на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов для поддержки институциональных реформ и стабильного экономического развития в Украине.

Кредит от Deutsche Bank на сумму 349 млн евро получен в конце декабря 2018 года, а на сумму 529 млн евро – в конце февраля 2019-го (двумя траншами в размере 240 млн евро и 289 млн евро).

Европейский банк реконструкции и развития

Банк предоставил Украине 543 млн евро проектного финансирования для государственного и частного секторов в 2018 году. 250 млн евро были выделены на развитие сферы возобновляемой энергетики.

Европейский инвестиционный банк

Банк выделил 393 млн евро в 2018 году: 34% указанной суммы были направлены частному сектору, а 66% – на улучшение транспортной связи и безопасности дорожного движения, а также на модернизацию энергетической и дорожной инфраструктуры.

Европейский Союз

Евросоюз предоставил первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в декабре 2018 года. Такая же сумма ожидается в 2019 году.

США                        

250 млн долларов направлены на обеспечение безопасности и обороны Украины в 2019 году.

Напомним, в 2019 году Украине придется выплатить более 14 млрд долларов по государственному долгу. Такие данные ранее озвучило Министерство финансов Украины.

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Тег США, ЕС, помощь, Евросоюз, кредиты, Минфин, Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ, МВФ

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