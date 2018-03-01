Порошенко объяснил, как работают санкции против банков с российским капиталом

Санкции против банков с российским капиталом являются действенным методом, который не задевает интересы вкладчиков и клиентов финучреждений, отметил президент

Президент Петр Порошенко поддержал продление санкций против банков с российским капиталом в Украине, озвучив данные о том, насколько действенными оказались эти санкции на сегодняшний день.

Так, президент отметил, что на протяжении 2017 года чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них денег физлиц и юрлиц уменьшился на 28% и 34% соответственно.

При этом за три последних года доля банков с государственным российским капиталам в чистых активах банковской системы Украины уменьшилось практически вдвое – с 10,6% до 5,6%.

"Эти сухие цифры, по моему мнению, – очень аргументированный ответ на сочную ложь, которая всюду льется про якобы какое-то доминирование учреждений с российским капиталом в банковской системе Украины под тем или иным прикрытием. Еще раз подчеркиваю, это ложь", – заявил Порошенко.

Санкции против банков с российским капиталом являются действенным методом, который не задевает интересы вкладчиков и клиентов финучреждений, отметил президент.

"И сегодня по предложению Нацбанка я вынес в повестку дня вопрос относительно продолжения санкций против российских банков. Я сейчас не вижу тут никаких проблем, потому что нащ подход оказался правильным и эффективным – не задеваются интересы вкладчиков и клиентов, но политика государства абсолютно правильная", – добавил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков сроком на 1 год. Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

НБУ ожидал, что "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС".

Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

Сам российский Сбербанк 27 марта 2017 года объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки. Уже в сентябре 2017 года в НБУ заявили, что на покупку российского Сбербанка в Украине появился новый покупатель-нерезидент. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова тогда не уточнила данные потенциального покупателя.