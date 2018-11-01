После падения доллар в Украине вырос в цене

На пятницу, 2 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

01.11 02.11 Изменение 1 доллар США 28,12 грн 28,16 грн + 0,04 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 1 ноября, курс доллара повысился на четыре копейки и вернулся на уровень среды, 31 октября. До этого курс доллара стабильно снижался с 27 октября.

Несмотря на сообщения НБУ о валютной стабилизации, аналитики ждут ослабления гривни.





Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.