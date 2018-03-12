После праздников в Украине рухнул курс доллара

На сегодня, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,09 грн;

1 евро – 32,4 грн;

10 российских рублей – 4,59 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на 25 копеек. С конца февраля "зеленый" потерял уже почти гривню. Одной из причин падения курса доллара в Украине эксперты называли "агрессивное" ужесточение монетарной политики НБУ. Регулятор 1 марта продолжил внедрять политику "дорогих денег", повысив учетную ставку до 17%.

Курс евро упал на 30 копеек после роста на 11 копеек, и остался значительно ниже психологической отметки в 33 грн. Стоимость 10 российских рублей понизилась на девять копеек.

В среду, 7 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на 26 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,01/26,05 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,29/32,33 грн, понизившись на 27 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".