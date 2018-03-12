После праздников в Украине рухнул курс доллара
Американская валюта заметно подешевела за длинные выходные
На сегодня, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,09 грн;
1 евро – 32,4 грн;
10 российских рублей – 4,59 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на 25 копеек. С конца февраля "зеленый" потерял уже почти гривню. Одной из причин падения курса доллара в Украине эксперты называли "агрессивное" ужесточение монетарной политики НБУ. Регулятор 1 марта продолжил внедрять политику "дорогих денег", повысив учетную ставку до 17%.
Курс евро упал на 30 копеек после роста на 11 копеек, и остался значительно ниже психологической отметки в 33 грн. Стоимость 10 российских рублей понизилась на девять копеек.
В среду, 7 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на 26 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,01/26,05 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,29/32,33 грн, понизившись на 27 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни:
Вы сейчас просматриваете новость "После праздников в Украине рухнул курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"