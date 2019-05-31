После резкого роста в Украине почти замер курс доллара

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 3 июня; курс гривни изменился незначительно

Фото: REUTERS/Sertac Kayar.

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 3 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

31.05 03.06 Изменение 1 доллар США 26,87 грн 26,85 грн - 0,02 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 31 мая, курс доллара снизился на две копейки после роста на 19 копеек. При этом за неделю – с 27 мая – стоимость доллара повысилась на 38 копеек. Ранее эксперты объяснили, почему ранее курс доллара вырос до рекорда за месяц.

Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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