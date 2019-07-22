После выборов в Украине подешевел доллар
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 23 июля, за неделю гривня укрепилась на 10 копеек
На вторник, 23 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|22.07
|23.07
|Изменение
|1 доллар США
|25,82 грн
|25,64 грн
|- 0,18
Таким образом, по сравнению со значениями 22 июля, курс доллара снизился на 18 копеек после падения на 21 копейку. "Зеленый" опускается все ниже психологической отметки в 26 гривен, которую превышал на минувшей неделе. За неделю с 16 по 23 июля доллар упал в цене на 10 копеек. К слову, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара после выборов.
Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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