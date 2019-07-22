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После выборов в Украине подешевел доллар

22 июля, 16:27

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 23 июля, за неделю гривня укрепилась на 10 копеек

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На вторник, 23 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

22.0723.07Изменение
1 доллар США25,82 грн25,64 грн - 0,18

Таким образом, по сравнению со значениями 22 июля, курс доллара снизился на 18 копеек после падения на 21 копейку.  "Зеленый" опускается все ниже психологической отметки в 26 гривен, которую превышал на минувшей неделе. За неделю с 16 по 23 июля доллар упал в цене на 10 копеек. К слову, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара после выборов.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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Сегодня

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