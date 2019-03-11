Последствия Brexit: банки и страховщики массово выводят деньги из Великобритании
Пять тысяч сотрудников финансовых компаний уже покидают остров
Финансовые компании выводят из Великобритании в ЕС активы на 1,2 трлн долларов на фоне неопределенности с Brexit. Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, речь идет о 275 фирмах.
В частности, 10 крупных инвестиционных банков переводят 800 млрд фунтов стерлингов (более триллиона долларов) из британских учреждений в европейские. Кроме того, более 250 компаний создают новые штаб-квартиры в континентальной Европе и Ирландии. Более 210 фирм открыли новые юридические лица или подали заявки на новые банковские лицензии.
Из-за Brexit Великобританию покинут 5 тысяч сотрудников этих компаний. Аналитики полагают, что это число еще не окончательное и будет увеличиваться в ближайшие годы.
В New Financial подсчитали, что около 100 финансовых компаний решили переехать в Дублин (Ирландия), 60 – в Люксембург, 41 – в Париж (Франция), 40 – во Франкфурт-на-Майне (Германия), 32 – в Амстердам (Нидерланды).
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).
При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:
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