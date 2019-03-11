Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Последствия Brexit: банки и страховщики массово выводят деньги из Великобритании

Сегодня, 15:51

Пять тысяч сотрудников финансовых компаний уже покидают остров

Фото: AFP
Последствия Brexit: банки и страховщики массово выводят деньги из Великобритании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/464/5c3f5f4644d6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/464/5c3f5f4644d6b.jpg Финансы Пять тысяч сотрудников финансовых компаний уже покидают остров

Финансовые компании выводят из Великобритании в ЕС активы на 1,2 трлн долларов на фоне неопределенности с Brexit. Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, речь идет о 275 фирмах.

В частности, 10 крупных инвестиционных банков переводят 800 млрд фунтов стерлингов (более триллиона долларов) из британских учреждений в европейские. Кроме того, более 250 компаний создают новые штаб-квартиры в континентальной Европе и Ирландии. Более 210 фирм открыли новые юридические лица или подали заявки на новые банковские лицензии. 

Из-за Brexit Великобританию покинут 5 тысяч сотрудников этих компаний. Аналитики полагают, что это число еще не окончательное и будет увеличиваться в ближайшие годы. 

В New Financial подсчитали, что около 100 финансовых компаний решили переехать в Дублин (Ирландия), 60 – в Люксембург, 41 – в Париж (Франция), 40 – во Франкфурт-на-Майне (Германия), 32 – в Амстердам (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, банки, страховщики, активы, вывод, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Последствия Brexit: банки и страховщики массово выводят деньги из Великобритании". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС не планирует переговоров с Британией по Brexit в ближайшие дни

Сегодня, 15:27

Глава Еврокомиссии Юнкер провел телефонные переговоры с британским премьером Мэй

Брюссель готовит для Лондона "жесткое наказание" за отсрочку Brexit

Сегодня, 11:30

Cтраны – члены ЕС ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС

В Шотландии готовятся провести новый референдум о независимости

Сегодня, 10:52

Шотландская национальная партия выступает против Brexit

Влиятельные консерваторы призвали Мэй отложить голосование по Brexit

Сегодня, 10:18

В парламенте Мэй ожидает сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов, пишут СМИ

Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit – СМИ

Сегодня, 03:29

Многие члены британского правительства выступают за то, чтобы Мэй покинула свой пост до конца июля

Глава МИД Британии рассказал, как страна может остановить Brexit

Вчера, 14:22

В британском правительстве готовятся к тому, что парламент не поддержит сделку по Brexit

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Украину предложили переименовать из-за России

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Возле Киева нашли волка: его сбила машина