Прибыль банков Украины заметно упала в карантин

С начала года банковская система все же остается в приличном "плюсе"

Украинские банки в мае 2020 года, который был полностью проведен в условиях карантина, сократили чистую прибыль после ее серьезного роста месяцем ранее. Об этом свидетельствуют показатели, опубликованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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Так, за май-2020 украинские финучреждения получили 3,76 млрд гривен чистой прибыли, что на 39,2% меньше, чем в мае-2019. При этом по итогам первых пяти месяцев года банки все же увеличили прибыль на 23,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Если говорить о доходах, то они за пять месяцев выросли на 10,8%, до 109,53 млрд гривен. При этом расходы банков по итогам января-мая 2020 года также увеличились – на 6,8%, до 80,57 млрд гривен.

В тренде Названа дата и сумма получения первого транша от Всемирного банка

Напомним, ранее НБУ придумал, как простимулировать банки после карантина. В частности, до июня-2021 Нацбанк не будет применять меры воздействия к банкам и банковским группам за нарушение требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска и т.д.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что менять валюту и открывать депозиты предлагают в "Укрпочте". Отделения уже готовятся оказывать банковские услуги. Но за это еще должен окончательно проголосовать парламент. Однако в Нацбанке – категорически против. Там объясняют, что вклады людей не будут защищены от растраты.

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