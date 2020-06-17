Прибыль госбанков значительно выросла: сколько они заработали

Четыре госбанка заработали более 11 млрд грн в январе - марте 2020 года

По итогам первого квартала 2020 года госбанки получили прибыль в размере 11,1 млрд грн. Наиболее впечатляющие результаты у государственного ПриватБанка – на его долю приходится 94% прибыли всех госбанков, или 10,4 млрд грн. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства финансов.

Там отметили, что прибыль госбанков в первом квартале превысила аналогичный показатель прошлого года на 37%. Тогда банки заработали 8,1 млрд грн.

"В первом квартале 2020 года наблюдалось увеличение размера активов банков государственного сектора, в основном за счет роста объема межбанковских кредитов на 25%, или на 22 млрд грн, финансовых активов, которые рефинансируются НБУ на 13%, или 19 млрд и объема кредитов и задолженности клиентов на 5%, или 12 млрд грн", – детализировали в пресс-службе.

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В первые три месяца года выросли средства клиентов (на 6%, или на 35 млрд грн). При этом средства физических лиц выросли на 9%, или на 30 млрд грн, а рост средств юридических лиц составил 0,5%, или 1,2 млрд грн.

Как рассказывал сайт "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина работа банковской системы страны продолжалась. Более того, опасаясь за свои сбережения в кризисный период, в марте 2020 года физлица нарастили суммы вкладов на 25 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов фунучреждениями – ПриватБанком, Укрэксимбанком, Ощадбанком и Укргазбанком.

Напомним, в 2020 году Минфин обязал ПриватБанк передать в казну 75% прибыли. А другие государственные банки будут отчислять дивиденды по базовому нормативу. Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк отчислят в бюджет 50% от прибыли.

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Недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д о создании почтового банка на базе "Укрпочты". Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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