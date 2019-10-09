Прибыль ПриватБанка побила исторический рекорд

Ни одно финучреждение в Украине еще не показывало такой финансовый результат

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

По результатам работы девяти месяцев 2019 года государственный ПриватБанк увеличил чистую прибыль до 27,4 млрд гривен. Такие данные официально обнародовала пресс-служба финучреждения. При этом еще в 2017 году ПриватБанк был самым убыточным среди банков Украины.

Отмечается, что показатель за январь-сентябрь 2019 года стал новым абсолютным рекордом как для ПриватБанка, так и всей банковской системы Украины.

"Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за девять месяцев 2019 года составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен", – говорится в сообщении.

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Напомним, Национальный банк Украины в 2015 году предупредил о рисках банкротства ПриватБанка из-за "непонятных" займов. Чтобы спасти 20 млн вкладчиков от невозвращения их средств, а всю банковскую систему Украины – от кризиса, на спасение ПриватБанка тогда направили рекордные многомиллиардные транши из госбюджета.

18 декабря 2016 года ПриватБанк был национализирован – перешел в 100%-ную собственность государства. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали решение суда. При этом экономисты настаивают, что национализация ПриватБанка была законной:

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