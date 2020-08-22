Прибыль украинских банков серьезно упала – НБУ

Украинские банки, которые снижают проценты по депозитам, в июле 2020 года получили 4,599 млрд гривен чистой прибыли. Это на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, подсчитали в Национальном банке Украины (НБУ), уточнив, что речь идет о платежеспособных финучреждениях.
В целом за первые семь месяцев 2020 году чистая прибыль банков уменьшилась до 28,389 млрд гривен, или на 22,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
При этом доходы банков за январь-июль увеличились на 5,4% к аналогичному периоду в прошлом году, до 149,109 млрд гривен. А расходы за семь месяцев составили 120,72 млрд гривен, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года украинские банки получили 23,79 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, прибыль банковской системы за январь составила 6,592 млрд грн, за февраль – 9,285 млрд грн, за март – 244 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы), за апрель – 9,087 млрд грн, за май – 3,756 млрд грн, а в июне банки получили 5,174 млрд грн убытка.
Напомним, ранее замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказывала, как украинские банки страдают от просроченных кредитов. По ее словам, НБУ пока не ждет улучшения ситуации.
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