Присоединение Украины к глобальному депозитарию: в НБУ сообщили подробности

Ожидания регулятора обнародованы в презентации

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Первичные размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины до конца второго квартала 2019 года переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv.

Такие ожидания содержатся в презентации Национального банка Украины (НБУ) в связи с запуском "линка" с депозитарием Clearstream.

"Вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе (ожидается до конца 2019 года)", – сказано в документе.

По данным НБУ, на данный момент основная вторичная торговля ОВГЗ происходит на украинских фондовых биржах. Ее оборот в первом квартале этого года составил почти 40 млрд грн, тогда как объем размещения на первичном рынке – до 60 млрд грн.

При этом агентство "Интерфакс-Украина" пишет, что запуск размещения ОВГЗ через торговую платформу Bloomberg реально может произойти в июле или даже позже. Одна из причин – сопротивление этому проекту со стороны Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В ведомстве считают необходимым, чтобы торговые платформы получили разрешение на такие операции подобно тому, как их получают украинские биржи.

Напомним, 27 мая 2019 года украинский рынок присоединился к международному центральному депозитарию ценных бумаг Clearstream через счет, открытый в депозитарии НБУ. В регуляторе полагают, что это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, номинированным в гривне.

Ранее "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Присоединение Украины к глобальному депозитарию: в НБУ сообщили подробности". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"