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ПриватБанк частично восстановил работу: какие сервисы работают

4 июня, 15:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Клиенты финучреждения продолжают жаловаться на проблемы

ПриватБанк, который столкнулся с масштабным системным сбоем, возобновил работу онлайн-сервиса "Приват24" для бизнеса. Проблемы с обслуживанием физических лиц пока остаются. Об этом сообщила пресс-служба банка на странице в Facebook.

"Сейчас наши технические команды уже восстановили "Приват24" для бизнеса: в новой версии работают все сервисы, за исключением выписок. <...> POS-терминалы и банкоматы банка работают без сбоев. Все технические команды ПриватБанка сейчас работают на максимуме для восстановления работы "Приват24" для физических лиц. Сейчас вы можете зайти в онлайн-банкинг, однако сервисы работают нестабильно", – говорится в сообщении.

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Пользователи соцсети в комментариях подтверждают, что сервисы банка для физлиц работают плохо – у некоторых не отображает состояние счета, у других – не осуществляются операции по карте.

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В банке также напомнили, что сбой произошел из-за "аварии на каналах связи", поэтому предупредить клиентов о неполадках заранее не было технической возможности.

Напомним, в начале карантина ПриватБанк приостанавливал наличный обмен валют. Позже банк также продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков во время карантина.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о новых правилах безналичных платежей, которые заработали в Украине с 28 апреля:

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ПриватБанк сбой Приват24

Источник: Сегодня

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