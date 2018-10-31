ПриватБанк получил больше 5 млрд грн чистой прибыли с начала года

Активы банка выросли, как впрочем, и объем задолженности клиентов по кредитам

ПриватБанк по итогам января-сентября 2018 года получил 5,093 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 года его чистый убыток составлял 1,604 млрд грн.

Согласно квартальному финансовому отчету банка, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый процентный доход за девять месяцев вырос в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 10,717 млрд грн. Кроме того, банк увеличил комиссионный доход на 62,5% – до 14,788 млрд грн.

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Активы банка за девять месяцев выросли на 6,5% – до 271,332 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов увеличились на 24,9%, до 47,875 млрд грн.

Уставный капитал к концу сентября 2018 года сохранился на уровне 206,060 млрд грн, собственный капитал вырос на 4,9% – до 26,022 млрд грн.

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Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал первое место (265,936 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Недавно Кабинет министров оценил к 2022 году стоимость государственного ПриватБанка в 40-65 млрд гривен. С декабря 2016 правительство уже докапитализировало ПриватБанк на 155,4 млрд гривен.

При этом ПриватБанк будет строить свою работу по схеме "сбалансированное развитие с избирательным подходом к корпоративным клиентам". Согласно этой схеме построения работы предполагается сохранение доли банка на рынке кредитования физических лиц (35%), увеличение доли кредитования малого и среднего бизнеса (с 5% до 15%) и корпоративных клиентов (с 1% до 5%).

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации.

ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.