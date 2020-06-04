ПриватБанк заявил о сбое: колл-центр и Приват24 не работают

Клиенты также жалуются на невозможность расплатиться карточкой

В системе работы ПриватБанка произошел сбой. Информацию подтвердила пресс-служба финучреждения. Со всеми вопросами она просит обращаться в чат на официальном сайте или на страницу банка в Facebook.

"Авторизация в Приват24 и звонки в контакт-центр банка временно недоступны. Неудобства в ближайшее время будут устранены нашими специалистами", - говорится в сообщении банка в Facebook.

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Пресс-служба уточнила, что проблемы возникли из-за "аварийной ситуации сетевого оборудования".

"Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает", - заверили в пресс-службе.

Однако в соцсетях пользователи жалуются, что картами ПриватБанка невозможно расплатиться в терминалах. Онлайн-оплата, по их словам, тоже не работает.

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Напомним, в начале карантина ПриватБанк приостанавливал наличный обмен валют. Позже банк также продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков во время карантина.

Также сообщалось, что по итогам 2019 года прибыль ПриватБанка достигла 32,6 млрд гривен. Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о новых правилах безналичных платежей, которые заработали в Украине с 28 апреля:

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