Проблемы с кредитами: Moody’s ухудшило прогноз для украинских банков

Аналитики пока не ждут дефолтов, но указывают на серьезные риски

Фото: AFP

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз банковской системы Украины на "стабильный" с "позитивного", указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования.

"Быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе", – заявил аналитик Moody’s Лев Дорф, которого цитирует Reuters.

По оценкам Moody’s, удельный вес проблемных кредитов в банковской системе Украины снизится до 54% к концу 2020 года с 69% в конце 2018 года благодаря активизации кредитования и списанию старых кредитных долгов.

Несмотря на то, что Moody’s не ждет дефолтов по потребительским кредитам в ближайшие год-полтора на фоне увеличения доходов домохозяйств, агентство предупреждает, что дальнейший быстрый рост этого вида кредитования может отрицательно повлиять на качество банковских активов при замедлившихся темпах экономического роста.

Аналитики Moody’s отмечают, что стабильность украинской экономики и финансовой системы будет зависеть от способности Киева продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, по данным Национального банка Украины (НБУ), риски для работы банков в Украине упали до рекордного уровня, финансовый сектор страны находится в благоприятных условиях. Так, банковский сектор Украины получает рекордные прибыли. И Нацбанк считает, что банки должны использовать эти доходы для формирования запасов капитала.

Также мы рассказывали, как не стать жертвой кредитных мошенников и не оказаться в долгах перед банком:

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