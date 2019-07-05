Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Проблемы с кредитами: Moody’s ухудшило прогноз для украинских банков

5 июля, 10:56

Аналитики пока не ждут дефолтов, но указывают на серьезные риски

Фото: AFP

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз банковской системы Украины на "стабильный" с "позитивного", указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования.

"Быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе", – заявил аналитик Moody’s Лев Дорф, которого цитирует Reuters.

По оценкам Moody’s, удельный вес проблемных кредитов в банковской системе Украины снизится до 54% к концу 2020 года с 69% в конце 2018 года благодаря активизации кредитования и списанию старых кредитных долгов.

Читайте также

Несмотря на то, что Moody’s не ждет дефолтов по потребительским кредитам в ближайшие год-полтора на фоне увеличения доходов домохозяйств, агентство предупреждает, что дальнейший быстрый рост этого вида кредитования может отрицательно повлиять на качество банковских активов при замедлившихся темпах экономического роста.

Аналитики Moody’s отмечают, что стабильность украинской экономики и финансовой системы будет зависеть от способности Киева продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, по данным Национального банка Украины (НБУ), риски для работы банков в Украине упали до рекордного уровня, финансовый сектор страны находится в благоприятных условиях. Так, банковский сектор Украины получает рекордные прибыли. И Нацбанк считает, что банки должны использовать эти доходы для формирования запасов капитала.

Также мы рассказывали, как не стать жертвой кредитных мошенников и не оказаться в долгах перед банком:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег банки, прогноз, кредиты, кредитование, Moody's

Вы сейчас просматриваете новость " Проблемы с кредитами: Moody’s ухудшило прогноз для украинских банков". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Золотая" ипотека: какой должна быть ставка для украинцев

25 июня, 08:52

Эксперты рассчитали, при каких условиях спрос на жилищное кредитование начнет расти

Банки усилят проверки: эксперты рассказали о новшествах для желающих взять кредит

26 июня, 08:33

Специалисты уверяют, что рядовым украинцам не нужно волноваться

Сколько депозитов накопили украинцы в банках: названа сумма

13 июня, 17:10

Итоги мая подвели в Национальном банке Украины

Кредитные аферы в Украине: ТОП-5 схем, которые используют мошенники

3 июня, 04:20

Мониторьте банк, проверяйте подпись и не разбрасывайтесь документами

Заря узнала первого соперника в квалификации Лиги Европы

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

Стефанчук отреагировал на идею о русском языке для Донбасса

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Корбан заявил, что ЕСПЧ признал незаконными его задержание

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Грустная судьба чудесных советских актрис

Мир на Донбассе в обмен… На что?

Вчера, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Почему 22-летний парень жестоко убил девочку

Самая горячая пятерка сезона!
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь