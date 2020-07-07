"Процесс пошел": как работает новая программа доступных кредитов для бизнеса

Коммерческие банки активно подключились к участию в программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Программа хорошая, но нам приходится в работе с банками выполнять нетипичные роли. Сначала были слишком высокие ставки. Сначала государство компенсировало среднюю ставку заимствования по банкам. Плюс процент – был 3,5%, но сейчас мы увеличивали до 5,5%. Итого 14%. Банк, где уже есть существующий кредит предпринимателя, должен снизить свою ставку до 14%. И тогда государство компенсирует, чтобы не было злоупотреблений. Потому банк мог поставить 30%, государство 14% вернуло – все чисто, только предприниматель ничего не почувствовал", – сказал он.

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По словам министра, 17 июня немного смягчили условия.

"Сняли ограничения по кредиту, упростили ограничения по направлениям использования средств. То есть, мы не вмешиваемся в хозяйственную деятельность. Риски – на банках. Так если им с клиентом комфортно, где мы здесь, чтобы говорить каждому предпринимателю и ФОПу, что ему делать. Также мы смягчили требования к прибыльности. Есть много ситуаций, когда люди работают в минус. Но требование все равно остается, потому что бизнес должен двигаться к отбеливанию. Хотите господдержку – показывайте прибыль. Среднесрочно это очень правильное решение, хотя в краткосрочной программе нужно больше времени, чтобы она заработала", - добавил министр.

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По словам Петрашко, цель этой госпрограммы – показывать предпринимателям стимул не оптимизировать, не выдумывать, а заплатить небольшой налог, прийти в банк с чистой финотчетностью и получить кредит под 5% или рефинансу под 0%.

"Привели формулу расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов. Это заработало с 1 июля. Что мы увидели еще даже до 1 июля? Процесс пошел. Заявки от предпринимателей начали расти. Например, за неделю был рост на 60%. С начала года реальных заявок на кредиты, около 8,7 млрд грн. Из них заявок на рефинансирование – почти 4 млрд грн. Коммерческие банки включились активнее, чем государственные", – рассказал министр.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства, и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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