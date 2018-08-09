Продажа российского Сбербанка в Украине откладывается: в НБУ назвали причины

Белорусский Паритетбанк не соответствует требованиям Национального банка Украины (НБУ) для покупки украинской "дочки" Сбербанка. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы уже один раз отказали заявителю, поскольку он не соответствовал нашим требованиям… Там был целый ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля Паритетбанка и Сбербанка, это одно из несоответствий", – сказала Рожкова.

По ее словам, НБУ в настоящее время не видит потенциального покупателя Сбербанка.

"Для международных институтов покупка затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов я не видела таких, которые были бы в состоянии содержать такое финучреждение. Ведь это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его дальнейшем развитии. А для этого необходим и опыт, и капитал, и возможность этот капитал при необходимости внести. В общем, есть много "но", – объяснила Рожкова.

Напомним, НБУ 25 июля повторно получил от Паритетбанка пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. В марте, по итогам первой попытки, НБУ отказал Паритетбанку.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял, что очень надеется на положительный ответ от НБУ по итогам второй попытки.

Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него – украинскую "дочку" Сбербанка РФ. Кроме того, у Сбербанка была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка не состоялась. НБУ в июле 2017 года отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева – Саиду в согласовании приобретения существенного участия в украинском Сбербанке.

Сам российский Сбербанк 27 марта 2017 года объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки.

НБУ ожидал, что после введения санкций "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС". Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

При этом 19 ноября 2017 НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка.