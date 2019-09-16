Проект бюджета-2020: сколько Украина направит на выплату госдолга

Планируется, что долговая нагрузка в следующем году по сравнению с этим увеличится на 20,7 млрд грн

/ Фото: пресс-центр НБУ

Общий объем платежей по государственному долгу в 2020 году составит около 438,1 млрд грн, или 14,9 млрд долларов в эквиваленте, включая платежи в иностранной валюте в размере почти 9,2 млрд долларов.

Это следует из проекта государственного бюджета на следующий год, опубликованного на сайте правительства и представленного 15 сентября.

Согласно госбюджету на 2019 год, расходы по погашению и обслуживанию государственного долга составляют 272,2 млрд грн и 145,2 млрд грн (417,4 млрд грн).

При этом в проекте госбюджета-2020 указано, что расходы по обслуживанию госдолга останутся на том же уровне – 145,2 млрд грн, а на его погашение – вырастут до 292,9 млрд грн. Общая сумма платежей по госдолгу достигнет 438,1 млрд грн.

Таким образом, долговая нагрузка в следующем году по сравнению с этим увеличится на 20,7 млрд грн.

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Цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до уровня 46,7% ВВП, а государственного и гарантированного государством долга – до 54,1%.

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Новости "Сегодня" писали, что после презентации проект госбюджета на 2020 год внесли в Верховную Раду. Документ построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар. Он предусматривает доходы в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,170 трлн грн.

На сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 млрд грн. Кабмин в проекте госбюджета предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий и рост минимальной зарплаты на 550 грн – до 4723 грн с 1 января 2020 года.

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