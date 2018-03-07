Доллар готовит украинцам сюрприз: прогноз курса валют на весну

Гривня продолжает отвоевывать позиции у доллара и бьет рекорды. Такое серьезное укрепление нацвалюты после обвала случилось впервые за последние полтора года: доллар с конца января стал стоить уже почти на 2,5 гривни дешевле (еще 22 января наличный курс составлял 28,9 грн, а вчера — 26,48 грн). По словам экспертов, причина — политика НБУ и новости о "газовой победе" Украины над "Газпромом". Будет ли и дальше возвращать позиции гривня, какой курс доллара и евро ждет украинцев вплоть до лета — выяснила "Сегодня".

В понедельник, 5 марта, курс нацвалюты на межбанке поднялся еще на 10 копеек — до 26,5—26,55 грн за доллар. Также укрепил гривню и регулятор: НБУ поднял курс к доллару на 13 коп. (до 26,53 грн/$), но ослабил к евро на 22 коп. (до 32,67 грн за евро). Напомним, важную роль во взлете гривни сыграло то, что Нацбанк поднял 2 марта учетную ставку по гривне (процент годовых, под который НБУ кредитует коммерческие банки) на 1% (до 17% годовых).

"Повышение учетной ставки до 17% будет поддерживать гривню. Позитивным фактором выступит приток валюты под участие в приватизации и победа НАК "Нафтогаз" в Стокгольмском арбитражном суде, по которой "Газпром" обязан выплатить Украине $2,56 млрд. Поступление этих средств даже может снять на время необходимость кредита МВФ", — сказал нам аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин. — А вот сдержать укрепление гривни в марте может сильный доллар, если ФРС США (аналог НБУ) повысит учетную ставку более чем на 0,25%".

По прогнозам Шевчишина, курс доллара в марте будет в диапазоне 26—27 грн/$, а к концу мая может снизиться даже до 25,5.

Управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов также ожидает укрепления гривни в связи с продажей больших объемов валюты биржевыми игроками, чтобы вложить вырученную гривню в покупку украинских ценных бумаг, доходность по которым увеличилась до 17,5—18% годовых.

"Классические действия регулятора, который начал выкупать в резерв дешевеющую валюту, приобретя с начала года $400 млн, привели к быстрому возврату курса ниже 27 грн, — анализирует Львов. — Но, похоже, дно достигнуто, и гривня стабилизируется на 26,5 грн/$. Вполне вероятно, что через два месяца НБУ снизит учетную ставку на 1—1,5% и курс снова пойдет вверх к 27 грн/$. Но к концу года возможна резкая девальвация до 30 грн/$, учитывая, что в госбюджете заложен среднегодовой курс 29,3 грн/$".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко упомянул и о перечислении валюты в страну заробитчанами — 2 млрд за два месяца, что на 20% больше, чем год назад. Все это может опустить к лету курс до 25,5—25,8 грн/$.

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Евро поднимут туристы

Менее предсказуемой остается ситуация с евро. Так, Шевчишин и Львов прогнозируют, что евровалюта, целый год дорожавшая по отношению к доллару, будет постепенно дешеветь. Напомним, в январе 2017-го за 1 евро давали 1,08 доллара, а год спустя — уже 1,25.

"Сейчас имеем 1,22 $/евро, но надо увидеть, насколько ФРС США повысит в марте учетную ставку по доллару для его укрепления. У них растет инфляция, есть проблемы с наполнением бюджета, то есть прослеживается аналогия с ситуацией в Украине, и к лету может быть откат до 1,19 $/евро, — говорит Шевчишин. — Но, учитывая, что в целом экономика еврозоны на подъеме, осенью возможно новое укрепление евро до 1,22 и выше".

Львов также говорит, что укрепление доллара приведет в мае к соотношению 1,18 доллара за евро. Это означает, что евро может летом стоить в наличной продаже около 30 грн (сейчас — 33). А вот Охрименко говорит, что на укрепление доллара больше всего повлияет введение пошлин администрацией США на европейские товары: