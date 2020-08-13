Протесты и угроза санкций рекордно обвалили белорусские облигации

Сильнее всего упали "длинные" бумаги с погашением в 2025 году

Государственные облигации Республики Беларусь упали на торгах на бирже на фоне протестов после президентских выборов и возможного введения санкций со стороны США и ЕС. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, пишет FinClub.

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Отмечается, что облигации "Беларусь-07" с погашением в 2025 году упали в цене на 2,15% – это наибольшее падение за всю историю их оборота.

"Падают и другие белорусские бонды. "Беларусь-04" и "Беларусь-03" с погашением в 2022 году упали на 1,5% и 1,3% соответственно", - говорится в сообщении.

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Напомним, состоявшиеся выборы в Беларуси вызвали беспокойство в Европейском Союзе и США. Европейцы не оценили действия власти против активистов и могут провести саммит относительно событий в стране.

Однако, по мнению опрошенных сайтом "Сегодня" экспертов, экономика Беларуси не настолько ориентирована на Европу и Америку, чтобы она могла пострадать от "наказания" с их стороны. А экономический эксперт Алексей Кущ вообще сомневается, что реакция ЕС может быть серьезной.

Напомним, в Беларуси проходят акции протеста противников Александра Лукашенко, выступающих против 26-летнего правления президента республики. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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