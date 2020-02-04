Проверка на прочность: чего ждать от курса доллара в феврале

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За первый месяц 2020 года курс доллара в Украине заметно вырос и поднялся до рекорда за три месяца. Как подсчитали аналитики Forex Club, безналичный "зеленый" за январь подорожал в среднем на 4,9%, до 25,06 грн, а наличный – на 4,6%, до 25,08 грн. При этом курс продажи безналичного евро вырос на 4%, до 27,71 грн, наличного – на 3,9%, до 27,66 грн.

"Рынок пережил стремительную смену тренда на фоне резкого снижения предложения валюты. При этом валютные интервенции НБУ сдерживали ослабление гривни",- объясняют эксперты.

По прогнозам аналитиков, в феврале курс доллара может колебаться в диапазоне 24,5-25,5 грн. Эксперты предполагают, что баланс сил на рынке будут определять:

предложение Минфина по доходности долговых облигаций (ОВГЗ);

активность экспортеров;

конъюнктура на мировых рынках.

Так, развивающиеся рынки, к которым относится Украина, будут испытывать нехватку внимания со стороны инвесторов, которые на фоне растущих рисков начинают переводить средства в более безопасные активы, включая доллар и золото.

"Нерезидентов сдерживает высокая стоимость гривни и стремительно снижающаяся доходность долговых облигаций. На последнем размещении ОВГЗ предложение доходности ниже 10% уже не так оптимистично встречалось инвесторами. Привлекательность вложений ограничивает и намерение НБУ снизить учетную ставку к концу 2020 года до 7%. Поэтому для поддержания спроса Министерству финансов, вероятно, придется вернуться к более высокой ставке по доходности", – отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Экспортеры, в свою очередь, продолжают испытывать трудности из-за сильной гривни, считает эксперт. И хотя в январе курс ослаб, он все еще остается высоким для изменения тенденции.

Краткосрочную поддержку гривне, по мнению Шевчишина, окажет благоприятная погода, которая снижает потребность в импорте газа. Позитивно скажутся на устойчивости украинской валюты и падающие цены на энергоресурсы на мировых рынках.

"В долгосрочной перспективе гривня сохраняет зависимость от притока инвестиций в связи с ожидаемым открытием рынка земли, большой приватизацией и запуском концессионных проектов", – считает специалист.

Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук также объяснял сайту "Сегодня", почему курс доллара в Украине во многом будет определяться политикой Национального банка. Кушнирук также считает, что курс будет держаться в границах 25-26 грн, по крайней мере на протяжении февраля.

Кроме того, новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на весь 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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