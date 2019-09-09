Проверка на прочность: что будет с курсом доллара через неделю

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За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%. Так, официальный курс доллара упал с 25,14 грн до 25,08 грн, спрос/предложение на межбанке – с 25,28/25,30 до 25,04/25,07 грн, а средние курсы наличного доллара в банках - с 25,06/25,31 до 24,95/25,22 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Эксперт полагает, что снижение курса доллара в Украине продолжится и на начавшейся неделе.

"На наступившей неделе доллар на межбанке вновь испытает на прочность уровень 25 грн. Курс покупки наличного доллара уже преодолел эту отметку. Мы ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – прогнозирует Иосуб.

Он также отметил, что с начала года гривня укрепилась к доллару на 9%, а за 12 месяцев ее рост составил 12,8%. По темпам укрепления к доллару за год гривня заняла второе место в мире, уступив лишь турецкой лире.

А за первые восемь месяцев 2019 года гривня занимает первое место по скорости роста курса по отношению к доллару. Украинская гривня была признана самой эффективной валютой в мире и по итогам семи месяцев 2019 года:

Также сайт "Сегодня" выяснил, что будет с долларом в сентябре. Аналитики при этом назвали главные риски для устойчивости гривни.

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