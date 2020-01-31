Пройди опрос и получи две тысячи долларов: мошенники продолжают маскироваться под банки

Аферисты очень убедительно подделывают сайты банков ,чтобы получить доступ к банковским картам

Оцените условия обслуживания банка и получите за это вознаграждение. Да еще какое! Более двух тысяч долларов предлагают заработать всего за несколько минут. Впрочем, за этим сказочным предложением на самом деле скрыта мошенническая схема.

"Ответьте всего на шесть вопросов и получите более пятидесяти тысяч гривен", – такими привлекательными предложениями сейчас пестрят посты в интернете. На одно из таких объявлений соблазнилась Алина:

"Там немного было вопросов и потом мне пишут, что чтобы получить приз, нужно прикрепить свою карту, чтобы списалась комиссия. В течение нескольких часов, наверное, у меня снялась еще одна сумма, потом еще сумма снялась. Я смотрю в один момент, а нет уже тысячи гривен".

Чтобы уберечь кровные, Алина платежную карту сразу же заблокировала. В финансовом учреждении, от имени которого вроде бы предлагались дармовые деньги, об акции слышали, впрочем свою причастность к опросу за денежное вознаграждение опровергают.

Александр Жильцов, представитель банковского учреждения:

"Хотим заверить, что это мошенническая схема. Наш банк не проводит никаких призовых опросов, розыгрышей. Данный опрос является фейковым, мошеннической схемой".

Такая схема – самая распространенная афера. Злоумышленники создают сайты, которые полностью копируют интерфейс настоящих банков. Даже подделывают названия финучреждений. И отличить злонамеренный ресурс от настоящего банковского становится все сложнее. Поэтому, эксперты советуют проверять все акции, прежде чем соблазняться на дармовые деньги.

Наталья Бугаева, кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности:

"Связаться по официальному телефону с банком и узнать, действительно ли у них проходит акция. Банк никогда не требует конфиденциальных данных".

Если вы видите такие псевдоакции в сети – обращайтесь к киберполиции, или в отделение банка, названием которого прикрываются мошенники. Это поможет оперативно разоблачить злоумышленников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о другой схеме для выманивания денег, в которой мошенники выдают себя за работников крупнейших банков Украины. Отправляют жертве сообщение и благодаря ему получают доступ к банковским счетам.

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