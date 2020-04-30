Рада дала послабление банкам: что разрешили нардепы

После того как в Украине изменилось законодательство по финмониторингу, парламент одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 до 200 млн грн.

За принятие за основу законопроекта № 3329-2 проголосовали 336 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Учитывая ситуацию в банковской системе Украины, а также текущее состояние экономики Украины в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в стране и в мире, считаем, что уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков будет иметь стабилизирующий эффект", – сказано в пояснительной записке.

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До конца 2020 года указанный вопрос наиболее актуален для 35 малых банков (из 76 банков в целом), в основном с украинским капиталом, которые не смогут в условиях финансового кризиса и карантинных ограничений аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализацию.

В тренде Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк опубликовал тревожный отчет. В нем накануне запуска масштабных госпрограмм кредитования украинские банкиры поделились пессимистичными прогнозами.

В то же время банки все еще прогнозируют рост объемов депозитов, хотя и меньше, чем в предыдущих кварталах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно рассказал о том, что украинцы, которые переживают тяготы карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные кредитные программы – по дешевой ипотеке и по кредитам для малого бизнеса по низкой ставке.

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