Рада дала старт превращению "Укрпочты" в банк

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2788-д, который предлагает дать "Укрпочте" возможность предоставлять финансовые услуги. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Таким образом, народные депутаты дали старт реформе, которая позволит почтовому оператору выполнять банковские функции. К слову, в 2019 году Нацбанк уже разрешил обмен валют в отделениях "Укрпочты". Теперь же предполагается, что в Украине введут юридическое понятие "почтовый счет", его можно будет открыть, собственно, на почте. Кроме того, если документ будет окончательно принят, "Укрпочта" сможет выпускать и обслуживать платежные карты, а также привлекать депозиты от бизнеса и населения и т.д.

При этом ранее в самой "Укрпочте" отмечали, что не намерены конкурировать с банками. Ведь 80% отделений почтового оператора расположены в селах, где нет ни банковских отделений, ни банкоматов. В Верховной Раде также отмечают, что законопроект № 2788-д направлен, в первую очередь, на то, чтобы сделать банковские услуги более доступными для жителей отдаленных уголков Украины.

Реклама В тренде Рада разблокировала подписание закона о банках: МВФ скоро даст кредит

Напомним, во время карантина в Украине вырос спрос на почтовые и курьерские услуги, поэтому "Укрпочта" объявила о наборе сотрудников.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как добираются на работу медики, сотрудники банков и почтальоны, когда из-за коронавируса не ходит транспорт:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама