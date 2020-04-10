Рада хочет наделить Минфин новыми полномочиями: детали

Минфин может получить право осуществлять сделки с государственными деривативами (ВВП-варантами), включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу. Такое предложение присутствует в доработанном Бюджетным комитетом Верховной Рады законопроекте о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 год.
В частности, комитет предлагает определить одним из источников для совершения таких сделок, в виде исключения из действующих положений Бюджетного кодекса, госзаимствования сверх объемов, установленных в госбюджете для финансирования его дефицита.
"Условия таких сделок определяются Кабинетом министров", – сообщили в комитете.
Как известно, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму 3,2 млрд долларов и не являются частью госдолга страны.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля, где рассмотрит ряд законопроектов – и антикоронавирусных, и экономических.
Смотрите, что происходило на прошлом внеочередном заседании Рады:
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