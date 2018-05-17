"Зеленый свет" для инвесторов и бизнеса: Рада поддержала закон "О валюте"
В Нацбанке ожидают, что принятие закона о валютном регулировании сделает легче жизнь банков, бизнеса и иностранных инвесторов
Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала разработанный Национальным банком Украины (НБУ) законопроект № 8152 "О валюте" – за него проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как отметили в пресс-службе НБУ, регулятор приветствовал такое решение нардепов. Нацбанк ожидает, что этот закон снизит административное давление на бизнес и банки, а также обеспечит более прозрачные, понятные и благоприятные условия для иностранных инвесторов.
"Украина сможет прийти в конце концов к свободе валютных операций. А ограничения будут вводиться только в ответ на кризисные явления. Такая позиция – свобода плюс защищенность, – упростит жизнь украинскому бизнесу и откроет двери в Украину для иностранных инвесторов. Следовательно, украинцы получат новые рабочие места", – цитирует пресс-служба НБУ председателя Нацбанка Якова Смолия.
Другое преимущество законопроекта – "зеленый свет" для более быстрой валютной либерализации.
"Мы сможем существенно пересмотреть наиболее болезненные для бизнеса элементы валютного регулирования после вступления в силу закона. Например, по инвестированию за границу и внешнеэкономическим операциям. Мы будем постепенно и осторожно убирать ограничения", – объяснил глава украинского центробанка.
Также принятие закона позволит Украине выполнить обязательства обеспечить свободное движение капитала, которое она взяла на себя по Соглашению об ассоциации с ЕС.
Как отмечали ранее в Нацбанке, принятие разработанного проекта закона "О валюте" будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину. Документ, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, приведет законодательство к европейским нормам.
"Мы идем к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые сегодня неэффективны и сдерживают приток иностранных инвестиций. Думаю, это будет очень позитивным фактором с точки зрения притока не только иностранных инвестиций, но и с точки зрения и даже внутренних инвестиций", – отмечал Чурий.
Замглавы НБУ также сообщал, что вступление в силу закона о валюте не окажет негативного влияния на ситуацию на рынке. Кроме того, оно поможет снять все валютные ограничения. Согласно проекту закона, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии.
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