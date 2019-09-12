Рада приняла закон о "сплите"

Проект закона принят за основу и в целом в ходе сегодняшнего заседания

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада в четверг, 12 сентября, приняла в целом закон (№ 1069-2) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Закон предполагает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), и разделение ("сплит") ее функций между Национальным банком Украины (НБУ) и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В первом чтении документ поддержал 301 народный депутат, а во втором – 296 парламентариев.

"Целью законопроекта является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг", – говорится в пояснительной записке.

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Закон вступает в силу на следующий день после публикации и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

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Новости "Сегодня" писали, что, согласно подписанному в конце 2018 года с Международным валютным фондом (МВФ) меморандуму, Украина обязалась принять законопроект о "сплите". Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении, а принятие документа во втором чтении постоянно откладывалось.

Проект закона повторно был внесен 6 сентября 2019 года, и президент Владимир Зеленский призвал принять его до 1 октября.

11 сентября в Украину прибыла миссия МВФ, а сегодня начала переговоры. Какие вопросы будут обсуждаться на встречах, ранее раскрыл глава Нацбанка Украины Яков Смолий:

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