Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Финтренды. Банковские учреждения стали устойчивее и крепче по сравнению с кризисом 2014 года. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В ІІІ квартале 2019 года финсистема будет неплохо себя чувствовать, считают эксперты. Ведь благодаря масштабным реформам последних лет учреждения прошли этап очистки, поэтому сегодня участники рынка стали гораздо крепче и здоровее по сравнению с 2014-м.

"Банки имеют достаточно капитала и ликвидности, чтобы без проблем пережить возможное ухудшение обслуживания кредитов или отток депозитов. Если бы неопределенность с выборами и МВФ могла вызвать панику, она была бы сейчас в разгаре. Но если кто-то и поспешил забрать депозит из банка, то отсутствие проблем с выдачей денег, в том числе инвалюты, не способствует паникерству", — считает эксперт Елена Коробкова.

Но стоит и дальше думать над сохранением сбережений в разных "корзинах". Поэтому помимо покупки гривни, долларов и евро эксперты рекомендуют присмотреться к золоту и фунтам.

"Опасения перед рецессией в ЕС и геополитической неопределенностью привели к росту цен на золото свыше 1400 долларов за тройскую унцию. Сейчас сохранен потенциал для продолжения роста к 1500 долларов. Из валют интересен британский фунт, который может показать рост, если договоренности по Брексит между Великобританией и ЕС будут достигнуты", — отмечает эксперт Андрей Шевчишин.

Финтренды. Банковские учреждения стали устойчивее и крепче по сравнению с кризисом 2014 года

Курс: доллар в паре с гривней предложит 27

В третьем квартале 2019 года эксперты ожидают средний курс нацвалюты на отметке 27 грн за доллар. Но вместе с тем предупреждают и о возможности девальвации на 75 коп.

"Жесткая монетарная политика Нацбанка и осторожность в шагах либерализации рынка дает гривне определенный запас прочности. Но после длительного укрепления гривня выглядит немного переоцененной. Дефицит внешнеторгового баланса, высокая долговая нагрузка, риски оттока капитала после начала снижения учетной ставки и падения доходности облигаций будет давить на гривню. Если на эти тенденции наложится неопределенность на глобальных финрынках и усугубление негативных тенденций в мировой экономике, то к концу сентября нацвалюта может снизиться до 27,75 грн/доллар", — поясняет руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Вместе с тем, если сохранится приток инвестиций нерезидентов и возобновится сотрудничество с МВФ, тогда курс нацвалюты может стабилизоваться ниже уровня 26,5 грн/доллар. А если летом-осенью будет наблюдаться активный отток внешних инвестиций, то в сентябре доллар может укрепиться до 29 грн.

В этой ситуации курс евро будет пересчитываться, исходя из динамики гривни по отношению к доллару, а также динамики пары евро и доллар на мировых финрынках.

"На третий квартал курс евро к доллару, скорее всего, окажется на уровне 1,15. Это значит, что за одну европейскую валюту украинцы будут платить около 31,05 грн за евро. В целом на поведение евро в этот период больше всего будут влиять политика Европейского Центробанка и Федеральной резервной системы США", — уточняет Шевчишин.

Если квартал обещает не только стабильность, но и возможные риски, то эксперты советуют хранить деньги не только в традиционных валютах, но также в золоте и британском фунте.

Расчеты: безнал победит бумагу

Несмотря на то, НБУ на днях анонсировал появление банкноты в 1 тыс. грн, эксперты уверены — курс на рост доли безнала сохранится. У нас сочетаются две противоположные вещи: порой трудно найти место, чтобы расплатиться карточкой, но Украина — один из лидеров в ЕС по распространению бесконтактных платежей на смартфонах.

"Страна занимает 4-е место в мире по количеству NFC-транзакций. У нас 4,5 млн карт с возможностью бесконтактной оплаты и 250 тыс. терминалов для их приема. Средний чек при расчете картой снижается, а количество расчетов увеличивается на треть ежегодно. Сумма безналичных расчетов в 2019-м впервые сравнялась с той, что люди снимают в банкоматах. Хотя еще 5 лет назад 80% операций были снятием наличных", — отмечает финаналитик ICU Михайло Демкив.

Росту расчетов картами способствовали популярность смартфонов, 3G, онлайн-торговли.

"Но финуслуги распространены неравномерно. Почти 40% взрослого населения не имеют счетов — и в силу возраста, и из-за отсутствия отделений в поселках", — уточняет Демкив.

Реальное же соотношение безналичных и наличных платежей составляет 20% на 80% в пользу бумажных денег. Ведь украинцы пока получают зарплату в "конвертах", "Укрпочта" доставляет 150 млрд наличных пенсионерам. Еще и НБУ вводит в обращение банкноту в 1000 гривен, хотя стремится усилить безналичные расчеты в экономике.

"Есть ли логика? Сейчас купюры в 20, 50, 100 грн теряют популярность, их количество сокращается. Так, полтинников стало на 42% меньше, чем в 2015-м. А пятисотки составляют более половины от всех напечатанных гривен в обращении за счет высокого номинала. Они популярны для накоплений, крупных расчетов", — поясняет Демкив.

Но будущее за безналом, уверен эксперт, вопрос в том, кто создаст условия для платежей — банки или, скажем, соцсети или операторы мобильной связи.

Учетная ставка: может упасть

Нацбанк снизил учетную ставку с 18% до 17,5% весной, а летом сохранил показатель.

"Решение оставить ставку без изменений основано на совокупности условий. Дело в том, что позитивные факторы, в частности, снижение базовой инфляции, стабильные макроусловия, улучшение инфляционных ожиданий оказались уравновешены рисками — отсрочкой в сотрудничестве с МВФ, дискуссиями о дефолте, судебными атаками на фоне выборов. То есть НБУ не рискнул снижать ставку из-за неопределенности в важных для финстабильности вопросах, хотя условия позволяли", — разъясняет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

По ее мнению, до конца года НБУ может снизить учетку, если тенденция к снижению инфляции сохранится, а риски уменьшатся:

"Быстрый прогресс в таких вопросах, как завершение выборов и формирование правительства, принятие бюджета и возобновление сотрудничества с МВФ, позволит снизить ставку и в ІІІ квартале. Если, конечно, макроусловия не развернутся в неблагоприятную сторону".

При этом изменения учетки влияет и на депозиты с кредитами.

"Учетную ставку в долларе устанавливает ФРС, поэтому на ставки в валюте НБУ не влияет. А кредитные и депозитные ставки в гривне, как правило, отстают от изменений учетной ставки. Например, если сопоставить динамику индекса ставок по депозитам физлиц с динамикой учетной ставки за 2 года, можно увидеть, что ставки по депо лишь в июле — августе 2018-го отреагировали повышением на серию повышений учетной ставки, которая началась в октябре 2017-го", — говорит Коробкова.

Но важно помнить, что стоимость депозитов и кредитов зависит от многих факторов.

"Например, сокращение ликвидности из-за массовых налоговых платежей может вызвать краткий рост ставок на 0,5—1%", — уточняет Коробкова.

НБУ: контролирует наличные расчеты бизнеса

В начале лета регулятор усилил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведения кассовых операций банками. Это связано с результатами надзора в сфере финмониторинга. В ходе проверок НБУ выяснил, что клиенты банков часто обналичивают крупные суммы.

"Это было не связано с ведением реальной хоздеятельности, а иногда вообще было частью осуществления масштабных схемных операций", — пояснили в пресс-службе регулятора.

Сейчас внедрен механизм предотвращения проведения наличных операций. В частности банки используют риск-ориентированный подход для изучения клиентов.

"Финучреждения принимают меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, получающих в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения, осуществляет ли клиент финоперации с признаками фиктивности. То есть банки будут спрашивать подтверждающие документы не у всех клиентов-субъектов хозяйствования, а у тех, законность деятельности которых вызывает сомнение. Если деятельность клиента прозрачна, а его финоперации нерисковые, у банка не будет оснований спрашивать документы", — разъясняют в пресс-службе НБУ.

Стоит отметить, что банки могут потребовать закупочный акт; кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения и другие. Но при этом новые правила не влияют на типичные наличные расчеты физлиц, если они не являются субъектами хозяйствования. К примеру, предельная сумма наличных расчетов для физлиц не изменилась. Так, между физлицом и предприятием (предпринимателем) в течение дня можно передать 50 тыс. грн. А если физлица передают средства по договорам купли-продажи, что подлежат нотариальному удостоверению, можно передать 50 тыс. грн.

Напомним, ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в июле. На стоимость "зеленого" влияет и политическая обстановка в Украине, и цены на глобальных рынках.

Также новости "Сегодня" выясняли, как возникшая из-за выборов пауза в сотрудничестве Украины и МВФ скажется на курсе доллара и ценах:

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