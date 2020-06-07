Деньги МВФ надавят на курс: что будет с долларом после получения Украиной транша

На уходящей неделе курс долара порадовал тех, кто, вопреки прогнозам экспертов о неизбежной к концу года девальвации гривни, по-прежнему верит национальной валюте и хранит в ней сбережения. Доллар стабильно дешевел. Почему это произошло, и куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Сразу после выходных наличный доллар начал дешеветь. Соответственно, гривня медленно, но уверенно укреплялась всю неделю, приближаясь к нижней границе спрогнозированного экспертами коридора – 26,8 грн/доллар. Не было даже кратковременных "синусоид", вызываемых, по словам финаналитиков, перекосами спроса и предложения на межбанковском рынке.

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В итоге наличный курс доллара в банках и обменниках опустился с 30 мая по 5 июня на 19 копеек в продаже – с 26,96 до 26,77 грн/доллар и на 17 копеек в покупке – с 26,71 до 26,54 грн/доллар.

Валюта в обменниках была, желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Курс Нацбанка всю неделю снижался и к пятнице опустился с 26,91 до 26,70 грн/доллар (-21 копейка).

На вторник, 9 июня (понедельник будет выходной из-за праздника Троицы 7 июня), регулятором был установлен курс 26,60 грн/доллар.

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Главные причины изменений

Эксперты говорят, что ничего принципиально нового на рынке не случилось, курс снижался из-за превышения предложения над спросом. Рынок замер в ожидании денег от МВФ.

"На рынке сейчас излишек валюты, ее больше продают чем покупают, как бизнес-структуры, так и население, – утверждает Александр Охрименко. – Если бы не Нацбанк, выкупивший на этой неделе 70 млн долларов в резервы, то курс доллара мог бы опуститься ниже 26 грн. Действия регулятора стабилизируют рынок и вносят элемент спокойствия: мол, если Нацбанк на рынке, пусть он выкупает или продает даже 10-20 млн долларов, это сигнал для бизнеса – все спокойно, курс не подскочит и не упадет. А вот если курс меняется, а регулятора на рынке нет – сразу появляется нервозность".

Олег Пендзин также подтвердил, что на уходящей неделе на рынке был избыток валюты, а крупных покупателей не наблюдалось. Это стало главным фактором ситуативного укрепления гривни. При этом эксперт критикует действия Нацбанка, по-прежнему не допускающего умеренной девальвации гривни.

"Экономических оснований для укрепления гривни нет, – уверен Олег Пендзин. – Карантин и его последствия привели к тому, что существенно сократился объем валютного рынка. Поэтому, имея в запасе 25 млрд долларов, Нацбанку достаточно 40-45 млн долларов в день, чтобы формировать нынешнюю валютную политику. Ее вряд ли можно назвать дальновидной, так как столь низкий курс не соответствует потребностям украинской экономики, но выгоден иностранным финансовым спекулянтам".

Андрей Шевчишин добавил, что курс снижался еще и под влиянием информации о положительном решении совета директоров МВФ о выделении Украине транша в 1,9 млрд долларов, которые пополнят резервы Нацбанка.

"Межбанковский рынок в "анабиозе", покупателей практически не было, импортеры ждут дальнейшего ослабления курса. Отсюда и стабильная всю неделю ревальвация гривни. Минфин вышел с предложением продажи небольшого объема ценных бумаг (трехмесячные ОВГЗ на 2 млрд грн с процентной ставкой годовых ниже 10%. Но это был индикативный выход, столь низкая доходность инвесторов не заинтересовала", – подытожил Шевчишин.

Чего ожидать на будущей неделе

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Эксперты снова прогнозируют неделю стабильности курса.

Александр Охрименко говорит, что импортеры не намерены вкладывать средства в закупку новых товаров за рубежом, пока не распроданы старые партии.

"Похоже, что выход из кризиса будет для бизнеса более затяжным, чем ожидалось, – сказал Охрименко. – Многие крупные импортеры утверждают, что взяли паузу чуть ли не до осени, так как у них не распроданы завезенные еще в начале весны партии бытовой техники, электроники и так далее. Поэтому еще неделю сохранится нынешняя стабильность на рынке. Тем более, что следующий понедельник – выходной из-за праздника Троицы в воскресенье, 7 июня. Курс наличного доллара продолжит находиться в коридоре 26,5 – 27 грн/доллар в зависимости от спроса и предложения валюты на межбанке".

Олег Пендзин также прогнозирует, что на следующей неделе не стоит ожидать серьезных изменений курса.

"Этому способствуют действия Нацбанка, который регулярно выкупает валюту в резервы, – анализирует Пендзин. – Поэтому и наличный курс останется еще неделю близким к 27 грн/доллар".

С таким прогнозом согласен и Андрей Шевчишин, добавивший, что во вторник, 9 июня, ожидается положительное решение МВФ по выделению Украине транша в 1,9 млрд грн.

"Деньги поступят в Украину в течение одного-двух дней, это надавит на курс, но ниже пороговой отметки в 26,5 грн/доллар Нацбанк курс не опустит, – уверен Шевчишин. – Крепкая гривня бьет по экспортерам и так страдающим от низкого спроса на их продукцию. Сейчас "золотой акцией" на рынке продолжает владеть регулятор".

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления.

О том, что будет с курсом гривни, если падение украинской промышленности продолжится, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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