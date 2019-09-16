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Проект бюджета-2020 представят в Раде: Разумков обнародовал детали

16 сентября, 12:03

Спикер парламента назвал бюджетный процесс "очень серьезным вызовом"

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Кабинет министров в пятницу, 20 сентября, представит в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, в парламент проект госбюджета на следующий год поступил 15 сентября.

"И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета в Верховной Раде Украины", – подчеркнул он.

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Разумков выразил надежду, что это компенсирует Час вопросов к правительству, который должен был состояться в пятницу, так как бюджетный процесс – "очень серьезный вызов как для парламента, так и для Кабинета министров Украины".

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Новости "Сегодня" писали, что проект госбюджета-2020 построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар. Он предусматривает доходы в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,170 трлн грн.

На сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 млрд грн. Кабмин в проекте госбюджета предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий и рост минимальной зарплаты на 550 грн – до 4723 грн с 1 января 2020 года.

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Кабмин бюджет Верховная Рада госбюджет Маркарова Разумков бюджет-2020

Источник: УНИАН

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