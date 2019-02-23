Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Разворовывание ПриватБанка: загадочные заемщики – кто они

Сегодня, 08:11

В ночь перед национализацией со счетов ПриватБанка по мошенническим схемам было выведено 16 млрд гривен

Разворовывание ПриватБанка: загадочные заемщики – кто они Финансы В ночь перед национализацией со счетов ПриватБанка по мошенническим схемам было выведено 16 млрд гривен

Кто они, загадочные заемщики ПриватБанка? И почему некоторые из них даже не знают, что брали кредит? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам хищения ПриватБанка. Кто виноват?".

Национальный банк Украины еще в 2015 году предупреждал о серьезных рисках банкротства "ПриватБанка" из-за "непонятных" займов. Чтобы спасти 20 миллионов вкладчиков от невозврата их средств, а всю банковскую систему Украины от кризиса – на спасение ПриватБанка, который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову – направлены ​​рекордные многомиллиардные транши из госбюджета.

18 декабря 2016 года Частное Акционерное Общество "ПриватБанк" было национализировано – оно перешло в стопроцентную собственность государства.

Правда, по утверждению тогдашнего председателя НБУ Валерии Гонтаревой, непосредственно в ночь перед национализацией со счетов "ПриватБанка" по мошенническим схемам было выведено 16 млрд гривен.

Дальнейший аудит "ПриватБанка" международным агентством KROLL выяснил, что в целом скоординированными действиями акционеров и менеджмента банка государству был нанесен ущерб минимум на 5,6 млрд долларов (или около 150 млрд грн). Это, для сравнения – более 60 млн пенсий, или почти 20 млн зарплат украинских работников. И речь не о минимальных, а о средних по Украине пенсиях и зарплатах.

В конце концов, за многомиллиардные мошенничества экс-владельцев "Приватбанка" расплачиваются все украинцы-налогоплательщики.

К уголовной ответственности за аферу до сих пор никто не привлечен.

Ранее мы писали, что претенденты на президентское кресло настаивают на расследовании аферы с ПриватБанком:

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.

В Нацбанке надеются, что нынешнему руководству ПриватБанка удастся вернуть значительную часть средств, и таким образом компенсировать государственные расходы на дополнительную капитализацию банка. Речь идет о мерах, которые регулятор был вынужден принять в 2016-2017 годах после вывода бывшими владельцами "Привата" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 150 миллиардов гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег расследование, ПриватБанк, махинации

Вы сейчас просматриваете новость " Разворовывание ПриватБанка: загадочные заемщики – кто они". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Челлендж ПриватБанка: как кандидаты в президенты обещают вернуть 150 млрд гривен

21 февраля, 23:40

Претенденты на президентское кресло настаивают на расследовании аферы с ПриватБанком

"Расследуй аферу с ПриватБанком": кандидатский челлендж набирает обороты

20 февраля, 23:26

Ряд претендентов на президентское кресло рассказали, как заставят вернуть украденные 150 миллиардов гривен

НБУ отсудил офисы экс-владельцев ПриватБанка в Днепре

19 февраля, 20:46

Стоимость имущества оценивается более чем в 17,5 млн гривен

В Нацбанке надеются, что ПриватБанк вернет утраченные деньги

15 февраля, 22:39

Всего на докапитализацию Нацбанка государство потратило около 155 млрд гривен

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Стали известны результаты последнего соцопроса

"Путин не ждал такого от Украины". Интервью Волкера - за минуту

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

5 примет почему нельзя дарить полотенца

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Вчера, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Вчера, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Последние дни растаможки "евроблях": ажиотаж на таможне и брокеры-мошенники

21 февраля, 06:54

"Сегодня" выяснила, что творится на таможнях перед концом льгот

Россия готовится к уходу с Донбасса

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак