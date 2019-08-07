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"Рекордная заинтересованность": Минфин пополнил госбюджет от продажи гособлигаций https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD 2019-08-07T06:06:00+03:00 Финансы Спрос на долгосрочные ценные бумаги превышает предложение

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 6 августа, привлекло в государственный бюджет 2,7 млрд грн. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

"Рекордная заинтересованность в украинских гривневых ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов в этом году позволяет выполнять план заимствований в государственный бюджет быстрее, чем планировалось", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что превышение спроса на долгосрочные украинские государственные ценные бумаги над предложением позволило Минфину снизить ставки доходности по однолетним и трехлетним ОВГЗ, привлекая средства в госбюджет на еще более выгодных условиях.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.

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Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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