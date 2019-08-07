"Рекордная заинтересованность": Минфин пополнил госбюджет от продажи гособлигаций

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 6 августа, привлекло в государственный бюджет 2,7 млрд грн. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.
"Рекордная заинтересованность в украинских гривневых ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов в этом году позволяет выполнять план заимствований в государственный бюджет быстрее, чем планировалось", – сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что превышение спроса на долгосрочные украинские государственные ценные бумаги над предложением позволило Минфину снизить ставки доходности по однолетним и трехлетним ОВГЗ, привлекая средства в госбюджет на еще более выгодных условиях.
Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.
Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.
В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:
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