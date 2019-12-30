Решение спора "Нафтогаза" и "Газпрома" отразится на курсе доллара – эксперт

Финансист объяснил, как исполнение Россией Стокгольмского арбитража отразится на курсе валют в Украине

/ Фото: stocksnap.io

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Получение государственной компанией "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долларов от "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 годаотразится на курсе доллара в Украине. Об этом новостям "Сегодня" сказал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. По его словам, большая часть этих средств в итоге попадет на валютный рынок.

"Нафтогаз" большую часть этих денег будет платить как налоги. Правительство установило, что 90% прибыли государственные компании платят в госбюджет. То есть 2 млрд 700 млн – раньше или позже попадут на валютный рынок, и кто-то их должен будет купить", – сказал он.

Впрочем, и сейчас, не смотря на резкое повышение стоимости "зеленого" в Украине, говорить о дефиците долларов не приходится.

"Валюты много в стране. Соответственно основания для роста [курса доллара] нет. Хотя есть определенные опасения, что в долгосрочном периоде ситуация ухудшится. Но в краткосрочной – на горизонте месяц – три оснований для падения гривни нет", – сказал Козак.

Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", с чем связано резкое "проседание" гривни. По его словам, "погоду" на валютном рынке сейчас делают спекулянты.

Подробнее о курсе гривни читайте в нашем материале: "Курс доллара: рекорды и уроки уходящего 2019 года".

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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